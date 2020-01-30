30 Янв. 2020 2020-01-30T09:47:34+03:00

В Сургут из Таджикистана с южными специями прилетел паразитный вредитель. Фото Россельхознадзора Югры.

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У пассажира, прилетевшего из Таджикистана в Сургут, в ручной клади было обнаружено две партии семян кумина, весом 0,7 и 0,1 килограмм. Причины изъятия у него багажа пояснили в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ХМАО.

Сообщается, что в международном секторе аэропорта Сургута сотрудники Россельхознадзора Югры проводили контрольные мероприятия по предупреждению распространения карантинных и опасных вредителей, растений и болезней. Запрещенный к ввозу в Россию груз обнаружили у пассажира из Таджикистана.

Лабораторные тесты показали, что семена из ручной клади были заражены повиликой полевой. Всю изъятую продукцию уничтожили в спецпечи аэропорта.

Добавим, что повилика полевая - однолетний паразит. Размножается семенами и обрывками стеблей. Обвивая стебель растения-хозяина, повилика присасывается к нему специальными выростами. На одном стебле образуется более 14 тысяч семян, сохраняющих в почве жизнеспособность до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU