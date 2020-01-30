30 Янв. 2020 2020-01-30T09:08:39+03:00

Три автомобиля столкнулись в Сургуте на Тюменском тракте. Фото ГИБДД ХМАО.

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На территории Югры накануне, 29 января, в двух дорожно-транспортных происшествиях получили травмы пять человек.

Так, в Сургуте в 8:30 на Тюменском тракте 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада 21310», по предварительным данным, не учел видимость в направлении движения и состояние проезжей части. Он допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого был 28-летний мужчина.

От столкновения «Лада Гранта» отбросило на «ВАЗ 21213», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водители обоих автомобилей «Лада» и пассажир «Лада 213100» получили травмы.

Кроме того, в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге нетрезвым. За выезд на встречку 24 водителя привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU