В школах Сургута 24 класса закрыли на карантин по причине ОРВИ

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:55:09+03:00

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В школах Сургута 24 класса закрыты на карантин. Как уточнили в департаменте образования Сургута, причиной послужил всплеск заболеваемости ОРВИ.

Среди закрытых классов: 17 классов в школе №45, три класса в гимназии Салманова и пять в школе №3. Специалисты рассчитывают, что наступившие морозы сдержат распространение вируса. Во всех школах города сейчас проводят профилактические процедуры: классные руководители следят за самочувствием детей.

- У нас во всех образовательных организациях приобретены бесконтактные термометры, которые позволяют померить температуру у ребенка при входе в образовательную организацию. Здесь, конечно, хотелось бы обратиться в большей степени к родителям, которые направляют детей в школу, то есть чтобы утром тоже осматривали визуально ребенка на предмет наличия температуры, насморка и так далее, — рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Напомним, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за предыдущую неделю. Тем не менее широкой эпидемии пока не стоит опасаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU