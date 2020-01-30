С первого июня 2020 года сургутянам начнут отключать горячую воду

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:54:40+03:00

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Сургутяне уже могут узнать о датах отключения горячей воды летом 2020 года. Утвержденный график опубликовали городские теплосети Сургута. Отключения будут производить для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период 2020-2021 года.

Самыми первыми без горячего водоснабжения останутся жители поселка Юность. Там горячей воды не будет с 1 по 14 июня 2020 года. Затем весь Сургут последовательно затронут отключения.

По традиции, главным принципом отключения станет выбор по районам: в зависимости от обслуживающих котельных и центральных тепловых пунктов. Полностью завершить все перебои с горячей водой планируют к 7 августа. К этой дате вода вновь появится в домах центрального и восточного жилых районов Сургута.

С развернутым графиком отключений можно ознакомиться на сайте городских тепловых сетей Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU