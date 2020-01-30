Память блокадников Ленинграда почтили в Сургутском районе

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:32:15+03:00

Очевидцы тех дней рассказали молодому поколению о тот, как выживали

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Мероприятие, посвященное дню воинской славы России - полному освобождению Ленинграда от блокады, прошло в Сытоминском центре досуга и творчества. Как отметили в администрации Сургутского района, 32 ветерана собрались для того, чтобы почтить память осажденных, терпевших голод и бомбежки.

Старшее поколение поделилось с молодежью впечатлениями о том нелегком времени. Так, Лазарь Фарносов, который в детстве жил в блокадном Ленинграде, а потом был перевезен в интернат в Югру, рассказал о пережитом. Страшные годы остались в памяти ребенка-блокадника навсегда. В настоящий момент он живет в югорском поселке Песчаном.

Также Маргарита Зелик, жительница поселка Лямина, поделилась историями из дневника. Его вели во время блокады ее родители. Женщина рассказала о том, как отчаянно старались выжить, когда все вокруг умирали от голода и болезней. Ее дневник по силе эмоций сравнили со знаменитыми записками Тани Савичевой.

Кроме того, участники мероприятия присоединились к акции «Синий платочек». Все вместе, юное и старшее поколение, возложили цветы к мемориалу памяти воинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU