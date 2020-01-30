30 Янв. 2020 2020-01-30T07:27:42+03:00

Вартовчанам напомнили, как беречься от холодов. Фото администрации города.

Ближайшие два дня будут морозными

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске сегодня, 30 января, столбик термометра будет держаться на отметке -30 градусов, завтра потепления ждать не стоит. Поэтому сотрудники ГИБДД Нижневартовска рекомендуют гражданам отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Если отложить выезд невозможно, то нужно сообщить близким маршрут своего движения. В управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска порекомендовали вартовчанам в период похолодания соблюдать повышенные меры предосторожности.

Следует тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду. Ведь это способствует уменьшению кровообращения и быстрому замерзанию.

Также необходимо избегать больших нагрузок. Умеренное движение согревает организм, тяжелый труд наоборот приводит к потере тепла.

При первых признаках обморожения зайдите в ближайшее теплое помещение. Среди признаков: дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания. Охлажденные участки согрейте легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложите ватно-марлевую повязку. При более сильной степени обморожения не обойтись без помощи врачей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU