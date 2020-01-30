Вартовчанам напомнили, как беречься от холодов
В Нижневартовске сегодня, 30 января, столбик термометра будет держаться на отметке -30 градусов, завтра потепления ждать не стоит. Поэтому сотрудники ГИБДД Нижневартовска рекомендуют гражданам отказаться от дальних поездок на личном транспорте.
Если отложить выезд невозможно, то нужно сообщить близким маршрут своего движения. В управлении по делам ГО и ЧС Нижневартовска порекомендовали вартовчанам в период похолодания соблюдать повышенные меры предосторожности.
Следует тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду. Ведь это способствует уменьшению кровообращения и быстрому замерзанию.
Также необходимо избегать больших нагрузок. Умеренное движение согревает организм, тяжелый труд наоборот приводит к потере тепла.
При первых признаках обморожения зайдите в ближайшее теплое помещение. Среди признаков: дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания. Охлажденные участки согрейте легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложите ватно-марлевую повязку. При более сильной степени обморожения не обойтись без помощи врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU