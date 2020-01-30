2020-01-30T07:58:52+03:00
Здоровье

Советская районная больница почти полностью перешла на электронные рецепты

Новшествами остались довольны и врачи и пациенты
Руслан Савинов
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Советская районная больница почти полностью перешла на электронные рецептыСоветская районная больница почти полностью перешла на электронные рецептыФото: pixabay.com
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Пациенты советской районной больницы теперь пользуются электронными рецептами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

- Электронный рецепт — это еще один из этапов перехода на электронный медицинский документооборот. Отмечу, что не только медицинские работники, которые работают в цифровом формате, но и пациенты видят бесспорные плюсы электронного документооборота, — рассказал главный врач Владимир Антонов

Услугу протестировала председатель советской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» Людмила Ковалева. Как выяснилось, схема получения льготных лекарств при помощи электронного рецепта проста: врач выписывает рецепт в электронной форме. Пациент-льготник направляется в аптеку, предъявляет СНИЛС, этого достаточно, чтобы получить льготные лекарственные препараты по электронному рецепту.

Окончательный переход на электронный вариант выписки рецепта произойдет после того, как все ошибки будут учтены. Вскоре система будет работать без сбоев, именно тогда бумажные рецепты полностью исчезнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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