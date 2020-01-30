2020-01-30T06:54:51+03:00
Общество

Югорчане теперь смогут увидеть интерактивный график вывоза отходов от своего дома

Норма частотности вывоза зимой: не реже раза за трое суток
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчане теперь смогут увидеть интерактивный график вывоза отходов от своего дома. Фото «Югра-Экология».Югорчане теперь смогут увидеть интерактивный график вывоза отходов от своего дома. Фото «Югра-Экология».
Изменить размер текста:

Графики вывоза отходов контейнерных площадок во всех 22 муниципалитетах ХМАО теперь доступны онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология».

На сайте регоператора появился раздел с картой контейнерных площадок всего региона. Всего более 20 тысяч контейнеров отмечено на интерактивной карте. При наведении курсора мыши на определенную площадку, открывается окно с точным адресом, количеством, типом и объемом установленных на площадке контейнеров, а также время вывоза ТКО и крупногабарита. Данные постоянно обновляются.

- Регоператор чаще всего получает обращения от жителей по невывозу отходов немного раньше, чем приезжает оператор по транспортированию ТКО.«Опубликованный на сайте график вывоза отходов позволит сократить количество звонков от жителей. Поскольку они самостоятельно могут посмотреть, когда в их двор приедет машина, – прокомментировал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Отметим, что срок хранения отходов на контейнерной площадке зимой должен быть не более трех суток.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ночь Гарри Поттера» пройдет в Нижневартовске
В городской больнице Когалыма решат вопрос с нехваткой врачей
Подозреваемого в хулиганстве жителя Нижневартовска объявили в федеральный розыск
В одном из магазинов Нефтеюганска продали минтай с червями
Спортивные и культурные учреждения Сургута подключат к «Карте горожанина»
В Сургут из Таджикистана с южными специями прилетел паразитный вредитель
Три автомобиля столкнулись в Сургуте на Тюменском тракте
В школах Сургута 24 класса закрыли на карантин по причине ОРВИ
С первого июня 2020 года сургутянам начнут отключать горячую воду
Память блокадников Ленинграда почтили в Сургутском районе
Советская районная больница почти полностью перешла на электронные рецепты
Вартовчанам напомнили, как беречься от холодов
Югорчане теперь смогут увидеть интерактивный график вывоза отходов от своего дома
Стартовали открытый чемпионат и первенство ХМАО по теннису
Погода в Югре 30 января: сильное похолодание
Югра стала лидером по обучению пенсионеров компьютерной грамотности
В 2019 году в столице ХМАО родилось больше детей, чем годом ранее
Известный видеблогер Юрий Дудь записал интервью с гастролирующим по Югре комиком
Самые шумные югорчане живут в Мегионе
В столице ХМАО увидят новогоднюю сказку с оркестром «Снежная королева»
Учения пожарных в торговом центре Югорска пошли не по плану
Сургутянин ударил жену и выпрыгнул в окно
«Снежный десант» Сургута прошел с участием жителей города