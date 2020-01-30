30 Янв. 2020 2020-01-30T06:54:51+03:00

Югорчане теперь смогут увидеть интерактивный график вывоза отходов от своего дома. Фото «Югра-Экология».

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Графики вывоза отходов контейнерных площадок во всех 22 муниципалитетах ХМАО теперь доступны онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология».

На сайте регоператора появился раздел с картой контейнерных площадок всего региона. Всего более 20 тысяч контейнеров отмечено на интерактивной карте. При наведении курсора мыши на определенную площадку, открывается окно с точным адресом, количеством, типом и объемом установленных на площадке контейнеров, а также время вывоза ТКО и крупногабарита. Данные постоянно обновляются.

- Регоператор чаще всего получает обращения от жителей по невывозу отходов немного раньше, чем приезжает оператор по транспортированию ТКО.«Опубликованный на сайте график вывоза отходов позволит сократить количество звонков от жителей. Поскольку они самостоятельно могут посмотреть, когда в их двор приедет машина, – прокомментировал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Отметим, что срок хранения отходов на контейнерной площадке зимой должен быть не более трех суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU