2020-01-30T08:08:51+03:00
Общество

Стартовали открытый чемпионат и первенство ХМАО по теннису

Победителей назовут 31 января
Руслан Савинов
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Стартовали открытый чемпионат и первенство ХМАО по теннисуСтартовали открытый чемпионат и первенство ХМАО по теннису
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На кортах центра развития теннисного спорта Ханты-Мансийска развернулась борьба за награды открытого первенства Югры по теннису среди юношей и девушек и открытого окружного чемпионата среди мужчин и женщин. Подробности сообщили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

Участие в турнире принимают теннисисты трех возрастов — 9-10 лет, до 15 лет и взрослые. География соревнований широкая. В борьбу вступили около ста спортсменов из Красноярска, Сургута, Нягани, Нижневартовска, Хабаровска, Иркутска, Казани, Екатеринбурга, Озерска, Югорска, Омска, Ярославля, Рязани, Ханты-Мансийска, Барнаула, Тюмени, Заречного, Москвы, Томска, Новокузнецка, Лангепаса, Орска, Кургана, Благовещенска, Челябинска и Новосибирска.

Для проведения турнира было задействовано большинство кортов центра развития теннисного спорта, как основной, так и тренировочные. Турнир продлится до пятницы. Финальные встречи в одиночном и смешанном парном разрядах состоятся 31 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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