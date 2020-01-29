Югра стала лидером по обучению пенсионеров компьютерной грамотности

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:09:33+03:00

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По итогам пятого всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019» Югра вошла в двадцатку самых активных регионов. Как сообщил департамент социального развития ХМАО, Югры взяла номинацию «Самый активный регион».

- Сургутянка Любовь Ослоповских заняла второе место в номинации «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель». А в 2018 году Лилия Самолова из Урая стала победителем в номинации «Портал госуслуг: мой опыт», создав серию видеоуроков по «госуслугам», - поделились в департаменте соцразвития Югры.

В ХМАО обучают пенсионеров в рамках программы «Университет третьего возраста» на базе комплексных центров соцобслуживания населения с 2009 года. В 2019 году 1 255 пожилых граждан прошли обучение на факультете компьютерной грамотности. Отмечается, что ежегодно эта цифра увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU