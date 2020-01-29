2020-01-29T16:04:10+03:00
Общество

В 2019 году в столице ХМАО родилось больше детей, чем годом ранее

У одной женщины приняли 13-ые роды
Руслан Савинов
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В 2019 году в столице ХМАО родилось больше детей, чем годом ранее. Фото администрации Ханты-Мансийска.В 2019 году в столице ХМАО родилось больше детей, чем годом ранее. Фото администрации Ханты-Мансийска.
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В 2019 году в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска родилось 2219 детей. Как отметили в администрации города, это на порядок больше, чем в 2018 году – 2120 детей, и существенно больше, чем в 2017 году – 2015 младенцев.

- Очень позитивная тенденция. Радует то, что к нам чаще идут за вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым ребенком. В прошлом году мы приняли у женщины 13-ые роды. Все прошло благополучно, - рассказала заведующая родильным отделением Наталья Пешкова.

Отмечается, что впервые в 2019 году мамами стали 688 женщин. Но самая многочисленная группа – это женщины, которые дождались появления на свет в семье второго ребенка – 859. Статистика медучреждения показывает, что каждая пятая женщина, а это 449, родившая в 2019 году в Ханты-Мансийске, ушла из ОКБ с третьим ребенком.

Всего в 2019 году родилось 1158 мальчиков и 1061 девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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