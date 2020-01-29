29 Янв. 2020 2020-01-29T15:57:20+03:00

Известный видеблогер Юрий Дудь записал интервью с гастролирующим по Югре комиком. Скрин с видео

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Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь» Юрий Дудь, прогуливаясь по Нижневартовску, записал видеоинтервью с комиком Алексеем Щербаковым.

Последний приехал в Югру на гастроли. Алексей является одним из ведущих youtube-проекта «Что было дальше?». Юрию он рассказал о своих гонорарах, о работе и личной жизни.

Во время съемок Дудь и Щербаков прогулялись по набережной Нижневартовска, побывали в гримерке Дворца искусств и на городских улицах.

Концерт Щербакова состоялся в столице Самотлора 21 января. Билеты стоили от 1000 до 3300 рублей. При этом сам комик заявил, что взял гонорар в 350 тысяч рублей.

О самом Нижневартовске в интервью не говорилось. Видео с участием блогера и комика просмотрели несколько миллионов человек.

Добавим, что канал «вДудь» считается самым популярным русскоязычным youtube-каналом специализирующимся на форматах интервью интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков, деятелей Интернета, телевидения, театра, кино, шоу-бизнеса и науки, а также фильмами по громким историческим событиям.

По состоянию на ноябрь 2019 года канал имеет более 6,5 млн подписчиков и более 760 млн просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU