Самые шумные югорчане живут в Мегионе

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:58:12+03:00

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Комиссия Мегиона рассмотрела 25 протоколов о правонарушениях. Как уточнили в администрации города, большая часть несоблюдения закона касалась нарушения тишины и покоя граждан.

- Мегионцы нарушали пункт один статьи десять закона Ханты-Мансийского автономного округа «Об административных правонарушениях», а именно громко слушали музыку. На нарушителей составлено 20 протоколов, им назначены предупреждения и штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей. Один из любителей громкой музыки заплатит 3 тысячи рублей, так как привлекался за это нарушение повторно, - рассказала секретарь административной комиссии Алла Тарасова,

Кроме того, полторы тысячи рублей заплатят мегионцы, которые проводили в рабочие дни, в том числе в субботу, с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме строительные и ремонтные работы, сопровождающиеся повышенной громкостью.

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ИСТОЧНИК KP.RU