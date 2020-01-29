В столице ХМАО увидят новогоднюю сказку с оркестром «Снежная королева»

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новогодняя сказка с оркестром «Снежная королева» будет представлена 8 февраля в 15:00. Как уточнили в КТЦ «Югра-Классик», большой зал ждет своих зрителей возраста 6+.

- «Снежная королева» - одна из самых зимних и любимых сказок детей и их родителей всех времен. Это вечная и мудрая история о борьбе добра со злом, о силе любящего сердца, о верности и преданности, которая вызывает только светлые чувства, - прокомментировали представители «Югра-Классик».

Концертный оркестр Югры под управлением Сергея Свиридова , а также театр танца «Смола» расскажут глубокую и жизнеутверждающую сказку. Действие будет происходить под волшебные звуки оркестра: музыка Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и других скандинавских композиторов.

- Мы знаем, как познакомить ребёнка с музыкой, чтобы она стала его добрым другом на всю жизнь, - сообщили организаторы мероприятия.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU