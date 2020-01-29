Учения пожарных в торговом центре Югорска пошли не по плану
В одном из торговых центров Югорска сегодня, 29 января, проходили учения пожарных Ханты-Мансийского автономного округа. Но мероприятие было прервано. Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП - Югорска и Советского района».
- Сотрудникам супермаркета, а не огнеборцам, пришлось бороться не с огнем, а с водой, - написал очевидец событий.
По словам сотрудника супермаркета, в ТЦ произошел прорыв трубы:
- Нехилая такая лужа растеклась при входе в торговый зал. Припрыгивая с пакетами, покупатели искали глазами сушу. Кто-то и вовсе отказался от намеченных покупок, - написали подписчики паблика.
Очевидцы поделились своими впечатлениями от увиденного:
- Примечательно, что по волнам можно было «проплыть» под звуки пожарной сирени. В общем, было атмосферно, - написал один из подписчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU