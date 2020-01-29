29 Янв. 2020 2020-01-29T15:43:47+03:00

Учения пожарных в торговом центре Югорска пошли не по плану. Фото из соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП - Югорска и Советского района».

Спойлер: после мероприятия осталось много воды на полу

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В одном из торговых центров Югорска сегодня, 29 января, проходили учения пожарных Ханты-Мансийского автономного округа. Но мероприятие было прервано. Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП - Югорска и Советского района».

- Сотрудникам супермаркета, а не огнеборцам, пришлось бороться не с огнем, а с водой, - написал очевидец событий.

По словам сотрудника супермаркета, в ТЦ произошел прорыв трубы:

- Нехилая такая лужа растеклась при входе в торговый зал. Припрыгивая с пакетами, покупатели искали глазами сушу. Кто-то и вовсе отказался от намеченных покупок, - написали подписчики паблика.

Очевидцы поделились своими впечатлениями от увиденного:

- Примечательно, что по волнам можно было «проплыть» под звуки пожарной сирени. В общем, было атмосферно, - написал один из подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU