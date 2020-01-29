Сургутянин ударил жену и выпрыгнул в окно
Дежурная часть полиции Сургута сегодня ночью получила сообщение о том, что с четвертого этажа дома на Комсомольском проспекте упал молодой человек. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Очевидцы произошедшего сразу же вызвали скорую помощь. Выяснилось, что 24-летний мужчина после падения угодил в сугроб. По всей видимости это сохранило ему жизнь. В данный момент он находится в больнице с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга.
Кроме того, выяснилось, что пострадавший перед прыжком ударил супругу.
- У 23-летней девушки сотрясение головного мозга. От госпитализации она отказалась. Пояснила, что избита супругом, — рассказали в УМВД Сургута.
В данный момент правоохранители проводят проверку произошедшего.
Напомним, что несколькими днями ранее в Излучинске девушка упала с девятого этажа. После падения она встала и пошла дальше: трагедии удалось избежать благодаря неубранному сугробу.
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ИСТОЧНИК KP.RU