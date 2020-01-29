2020-01-29T15:16:15+03:00
Общество

«Снежный десант» Сургута прошел с участием жителей города

Инициатива нашла отклик и у городских властей
Руслан Савинов
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«Снежный десант» Сургута прошел с участием жителей города. Фото администрации города.«Снежный десант» Сургута прошел с участием жителей города. Фото администрации города.
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Акция «Снежный десант» вносит вклад в создание комфортной городской среды. По информации администрации Сургута, в ней принимает участие активная молодежь города.

На этот раз мероприятие прошло во дворе дома по улице Генерала Иванова, 7/1. Участники мигом очистили спортивную площадку от снега.

- Мы решили принять участие в этом мероприятии, чтобы любой желающий мог прийти на эту площадку и позаниматься спортом или поиграть в активные игры. Считаю, что такие акции необходимо проводить чаще, таким образом мы вносим свою лепту в благоустройство любимого города. Приглашайте еще, я с удовольствием приму участие, — поделился впечатлениями житель дома Максим Кузовников.

Свое отношение к «Снежному десанту» высказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов:

- Ребята, вы молодцы — так держать, - написал градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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