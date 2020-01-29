«Снежный десант» Сургута прошел с участием жителей города

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция «Снежный десант» вносит вклад в создание комфортной городской среды. По информации администрации Сургута, в ней принимает участие активная молодежь города.

На этот раз мероприятие прошло во дворе дома по улице Генерала Иванова, 7/1. Участники мигом очистили спортивную площадку от снега.

- Мы решили принять участие в этом мероприятии, чтобы любой желающий мог прийти на эту площадку и позаниматься спортом или поиграть в активные игры. Считаю, что такие акции необходимо проводить чаще, таким образом мы вносим свою лепту в благоустройство любимого города. Приглашайте еще, я с удовольствием приму участие, — поделился впечатлениями житель дома Максим Кузовников.

Свое отношение к «Снежному десанту» высказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сургута Вадим Шувалов:

- Ребята, вы молодцы — так держать, - написал градоначальник.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU