29 Янв. 2020 2020-01-29T14:44:04+03:00

Отель для паломников и научный центр откроют в Когалыме в 2021 году Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Губернатор Югры Наталья проинспектировала в Когалыме ряд возводимых социально значимых объектов. По информации правительства Ханты-Мансийского автономного округа, в числе посещенных мест: научно-образовательный центр, гостиничный комплекс для паломников и теннисный центр.

- Если говорить о научно-образовательном центре, то здесь одновременно решается целый спектр стратегических целей, включая подготовку специалистов качественно нового уровня, научные разработки прикладного характера для нефтегазовой отрасли, – сказала губернатор.

Гостиница после ввода в эксплуатацию сможет вместить почти триста постояльцев. К настоящему времени выполнено 50 процентов от общего объема железобетонных работ.

Кроме того, строящийся теннисный центр будет состоять из четырех кортов. Зрительские трибуны рассчитаны более чем на триста мест.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU