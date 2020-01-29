2020-01-29T14:28:44+03:00
Общество

«Бесхозяйную» дорогу отремонтируют в Сургутском районе

Но сперва ее нужно признать собственностью муниципалитета
Руслан Савинов
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«Бесхозяйную» дорогу отремонтируют в Сургутском районе. Фото администрации района.«Бесхозяйную» дорогу отремонтируют в Сургутском районе. Фото администрации района.
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Начата работа по признанию права муниципальной собственности на дорогу без собственника, ведущую от берега реки Большой Юган до деревни Юган. По данным администрации Сургутского района, этой дорогой пользуются жители деревни во время навигации.

Отмечается, что при падении уровня воды в бассейне реки Большой Юган теплоходы по маршруту «Сургут – Юган – Малоюганский – Угут» по техническим причинам останавливаются на берегу реки на расстоянии трех километров от деревни. Пассажиры вынуждены добираться до пункта остановки теплохода по грунтовой дороге.

- Признание дороги муниципальной собственностью позволит администрации Сургутского района не только провести капитальный ремонт и привести ее в нормальное состояние, соответствующее требованиям технических норм и государственных стандартов, но и нести затраты на ее содержание, в том числе выполнять очистку от снега, – поделилась директор департамента жилищной политики района Оксана Виер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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