Угонщик из Советского ответит по закону за свои деяния
В дежурную часть полиции Советского района обратился житель заявлением об угоне его автомобиля. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили похитителя: им оказался 24-летний местный житель. По его словам, вернувшись под утро домой пьяным из ночного клуба он отправился гулять.
В ходе прогулки ему в голову пришла мысль покататься на автомобиле. Своего у него не было, и он воспользовался чужим. Двери заметенного снегом «ВАЗ 213110» оказались не заперты. Молодой человек сел за руль и поехал в сторону Екатеринбурга.
В районе поселка Пелым у него закончился бензин. Он набрал номер «112» системы вызова экстренных служб. Вскоре приехали сотрудники полиции и доставили его для дачи объяснений. После этого молодого человека передали сотрудникам ОМВД Советского района, где его разыскивали за совершение ряда угонов.
Следствие становило, что в октябре 2019 года он дважды совершил аналогичные преступления в пьяном виде. Таким образом, ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU