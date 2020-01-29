29 Янв. 2020 2020-01-29T14:19:36+03:00

Угонщик из Советского ответит по закону за свои деяния. Фото УМВД ХМАО.

Ему грозит пять лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Советского района обратился житель заявлением об угоне его автомобиля. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили похитителя: им оказался 24-летний местный житель. По его словам, вернувшись под утро домой пьяным из ночного клуба он отправился гулять.

В ходе прогулки ему в голову пришла мысль покататься на автомобиле. Своего у него не было, и он воспользовался чужим. Двери заметенного снегом «ВАЗ 213110» оказались не заперты. Молодой человек сел за руль и поехал в сторону Екатеринбурга.

В районе поселка Пелым у него закончился бензин. Он набрал номер «112» системы вызова экстренных служб. Вскоре приехали сотрудники полиции и доставили его для дачи объяснений. После этого молодого человека передали сотрудникам ОМВД Советского района, где его разыскивали за совершение ряда угонов.

Следствие становило, что в октябре 2019 года он дважды совершил аналогичные преступления в пьяном виде. Таким образом, ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU