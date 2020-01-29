2020-01-29T14:19:36+03:00
Происшествия

Угонщик из Советского ответит по закону за свои деяния

Ему грозит пять лет тюрьмы
Руслан Савинов
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Угонщик из Советского ответит по закону за свои деяния. Фото УМВД ХМАО.Угонщик из Советского ответит по закону за свои деяния. Фото УМВД ХМАО.
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В дежурную часть полиции Советского района обратился житель заявлением об угоне его автомобиля. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили похитителя: им оказался 24-летний местный житель. По его словам, вернувшись под утро домой пьяным из ночного клуба он отправился гулять.

В ходе прогулки ему в голову пришла мысль покататься на автомобиле. Своего у него не было, и он воспользовался чужим. Двери заметенного снегом «ВАЗ 213110» оказались не заперты. Молодой человек сел за руль и поехал в сторону Екатеринбурга.

В районе поселка Пелым у него закончился бензин. Он набрал номер «112» системы вызова экстренных служб. Вскоре приехали сотрудники полиции и доставили его для дачи объяснений. После этого молодого человека передали сотрудникам ОМВД Советского района, где его разыскивали за совершение ряда угонов.

Следствие становило, что в октябре 2019 года он дважды совершил аналогичные преступления в пьяном виде. Таким образом, ранее возбужденные уголовные дела соединены в одно. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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