«Зарядка с чемпионом» прошла для детей Нягани

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Уникальные специалисты посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Нягани. Как сообщили в центре адаптивного спорта Югры, для ребят провели круговую тренировку с упражнениями на развитие всех групп мышц. Занятия проводил пауэрлифтер Виктор Агупов и тренер Светлана Авдюхина.

- Наши специалисты регулярно посещают ребят няганского реабилитационного центра с различными программами. Следующая встреча состоится 10 февраля – это будет мастер-класс по парабадминтону от тренера Анастасии Головко. Встреча будет полезна и интересна воспитанникам, а также поможет найти талантливых к спорту детей для дальнейших занятий этим видом спорта, – прокомментировал начальник отдела развития адаптивного спорта Нягани Сергей Бертрам.

Мероприятие завершилось эстафетами. После этого участники получили сувениры со спортивной символикой.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU