«Зарядка с чемпионом» прошла для детей Нягани
Уникальные специалисты посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Нягани. Как сообщили в центре адаптивного спорта Югры, для ребят провели круговую тренировку с упражнениями на развитие всех групп мышц. Занятия проводил пауэрлифтер Виктор Агупов и тренер Светлана Авдюхина.
- Наши специалисты регулярно посещают ребят няганского реабилитационного центра с различными программами. Следующая встреча состоится 10 февраля – это будет мастер-класс по парабадминтону от тренера Анастасии Головко. Встреча будет полезна и интересна воспитанникам, а также поможет найти талантливых к спорту детей для дальнейших занятий этим видом спорта, – прокомментировал начальник отдела развития адаптивного спорта Нягани Сергей Бертрам.
Мероприятие завершилось эстафетами. После этого участники получили сувениры со спортивной символикой.
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ИСТОЧНИК KP.RU