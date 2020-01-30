Погода в Югре 30 января: сильное похолодание

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:07:43+03:00

Температура днем не опустится ниже -30 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 30 января, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Осадков не ожидается, изморозь. Ветер западный 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -30, -35 градусов, днем -25, -30 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28, -30 градусов.

В Сургуте станет ясно и без осадков. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -30, -32 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит -28, -30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU