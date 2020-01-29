Спасатели напомнили правила безопасности при понижении температуры в Югре

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:43:07+03:00

В такие морозы особо внимательными нужно быть автомобилистам

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается морозная погода: в отдельных районах температура ночью -25,-30 ºС, при прояснениях -31,-36 ºС. По прогнозам центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Югры, морозная погода сохранится до 31 января.

Сотрудники МЧС напомнили о рисках, связанных с низкими температурами. Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Крайне опасно в такую погоду нарушать правила эксплуатации печей и электрооборудования. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей в жилых домах.

По данным ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы и гололед способствуют росту аварий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей. Водителям необходимо тщательнее заботиться о своей безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU