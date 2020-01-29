29 Янв. 2020 2020-01-29T13:14:21+03:00

«Свежий ветер» пройдет в Урае в восьмой раз Фото: pixabay.com

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Одним из народных проектов стал городской фестиваль-конкурс творчества трудовых коллективов «Свежий ветер» в Урае. По данным городской администрации, в 2020 году он пройдет уже в восьмой раз.

- Урайцы принимают активное участие в формировании культурной программы, которая реализуется учреждениями культуры совместно с общественными творческими объединениями. Талантливые горожане не довольствуются только ролью зрителей, а часто становятся непосредственными участниками многих ярких масштабных событий, - подчеркнули представители администрации Урая.

С 17 февраля стартует прием заявок. Фестиваль пройдет на базе «Юность Шаима». Мероприятие будет состоять из отборочного тура и гала-концерта. По замыслу организаторов, фестиваль укрепит культурные связи между трудовыми коллективами предприятий и учреждений города.

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ИСТОЧНИК KP.RU