2020-01-29T13:14:21+03:00
Общество

«Свежий ветер» пройдет в Урае в восьмой раз

Город готовится к фестивалю-конкурсу творчества трудовых коллективов
Руслан Савинов
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«Свежий ветер» пройдет в Урае в восьмой раз«Свежий ветер» пройдет в Урае в восьмой разФото: pixabay.com
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Одним из народных проектов стал городской фестиваль-конкурс творчества трудовых коллективов «Свежий ветер» в Урае. По данным городской администрации, в 2020 году он пройдет уже в восьмой раз.

- Урайцы принимают активное участие в формировании культурной программы, которая реализуется учреждениями культуры совместно с общественными творческими объединениями. Талантливые горожане не довольствуются только ролью зрителей, а часто становятся непосредственными участниками многих ярких масштабных событий, - подчеркнули представители администрации Урая.

С 17 февраля стартует прием заявок. Фестиваль пройдет на базе «Юность Шаима». Мероприятие будет состоять из отборочного тура и гала-концерта. По замыслу организаторов, фестиваль укрепит культурные связи между трудовыми коллективами предприятий и учреждений города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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