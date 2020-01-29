Югорчане продолжают терять деньги на сайтах бесплатных объявлений

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:08:44+03:00

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Шесть мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт произошло в Югре 28 января. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, югорчане лишились более 165 тысяч рублей.

Полицейские сообщили, что в этот раз чаще на уловки мошенников попадались мужчины среднего возраста. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег с карты, покупку или продажу товаров в интернете.

Так, 34-летний житель Нефтеюганска выставил на сайте «Авито» объявление о продаже стиральной машины. Вскоре мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить товар. Он ввел в заблуждение югорчанина, тем самым завладел реквизитами банковской карты. С кредитки аферист похитил 15 тысяч рублей.

Тем временем 60-летнюю жительницу Радужного мошенники обманули похожим способом. Она пыталась продать диван на сайте объявлений.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU