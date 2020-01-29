2020-01-29T12:38:14+03:00
Здоровье

Строительство больницы в Нижневартовске завершат в 2021 году

В медучреждении предусмотрено более тысячи мест
Руслан Савинов
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Клиника года-2019. Проект о медицине Мурманской областиКлиника года-2019. Проект о медицине Мурманской областиФото: pixabay.com
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Полноценный ввод в эксплуатацию всей окружной больницы Нижневартовска запланирован в июле 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

- В данный момент для помещений первой очереди строительства, блок А и Б, согласовали внутренние цветовые решения помещений и поставку тяжелого оборудования, КТ, МРТ. Для помещений второй очереди строительства, блок В и Г, уже поступило медоборудование: операционный стол, матрасы противопролежневые, каталки, термостаты, хирургические стулья и спортивный инвентарь для отделения медицинской реабилитации, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Известно, что общая площадь медучреждения составляет 108 тысяч квадратных метров. На территории разместят 1100 больничных коек: 36 коек реанимации и интенсивной терапии и 31 больничное отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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