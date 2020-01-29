2020-01-29T12:39:01+03:00
Общество

Осужденные в тюрьмах ХМАО станут финансово грамотными

Будет разработан особый обучающий спецкурс
Руслан Савинов
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Осужденные исправительных учреждений ХМАО станут финансово грамотными. УФСИН Югры.Осужденные исправительных учреждений ХМАО станут финансово грамотными. УФСИН Югры.
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Состоялся круглый стол сотрудников соцзащиты по проблемам осужденных исправительных учреждений Сургута. Как сообщили в пресс-службе УФСИН ХМАО, мероприятие было посвящено продвижению финансовой грамотности среди заключенных.

- В ходе круглого стола стороны обсудили направления сотрудничества в рамках реализации мероприятий регионального плана по повышению финансовой грамотности населения Югры в части соответствующего обучения осужденных, сообщили в УФСИН Югры.

Было принято решение о разработке СурГУ программы обучающего семинара по обучению осужденных финансовой грамотности. Программа будет учитывать специфику учреждений и последующую практическую значимость.

Добавим, что финансовой грамотностью принято называть достаточный уровень знаний и навыков в области финансов. Подобные навыки дают возможность человеку грамотно управлять своими деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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