Осужденные в тюрьмах ХМАО станут финансово грамотными

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Состоялся круглый стол сотрудников соцзащиты по проблемам осужденных исправительных учреждений Сургута. Как сообщили в пресс-службе УФСИН ХМАО, мероприятие было посвящено продвижению финансовой грамотности среди заключенных.

- В ходе круглого стола стороны обсудили направления сотрудничества в рамках реализации мероприятий регионального плана по повышению финансовой грамотности населения Югры в части соответствующего обучения осужденных, сообщили в УФСИН Югры.

Было принято решение о разработке СурГУ программы обучающего семинара по обучению осужденных финансовой грамотности. Программа будет учитывать специфику учреждений и последующую практическую значимость.

Добавим, что финансовой грамотностью принято называть достаточный уровень знаний и навыков в области финансов. Подобные навыки дают возможность человеку грамотно управлять своими деньгами.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU