Общественная палата Югры утвердила направления работы на 2020 год

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:42:21+03:00

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Общественная палата Югры в ходе заседания VI состава определила направления работы на 2020 год. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

- Утверждение плана не значит, что он не может быть изменен, так как план – это живой документ, который требует включения каждый день и каждый час, - подчеркнула председатель организации Ирина Максимова.

Общественная палата Югры особое внимание уделит контролю за реализацией нацпроектов. Не оставят без внимания госпрограмму «Доступная среда» и концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов севера ХМАО.

Кроме того, в составе палаты будет работать новая комиссия – по развитию общественной дипломатии и гуманитарному сотрудничеству. Комиссия займется международным взаимодействием на уровне общественной деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU