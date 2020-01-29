Конкурс поэтических произведений «Бессмертный подвиг» стартовал в Югре

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:44:58+03:00

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Для сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне в Ханты-Мансийском автономном округе проводят конкурс поэтических произведений «Бессмертный подвиг». Как сообщили в окружном доме народного творчества, к участию приглашаются самодеятельные авторы Югры.

Возраст участников - от 10 лет и старше. Автор может представить не более одного стихотворения по каждой из трех номинаций: «Дети войны», «На передовой», «Все для фронта – все для Победы».

Стихотворение, анкету-заявку и краткую творческую биографию участника необходимо направить на электронную почту с пометкой «на поэтический конкурс» с 1 февраля по 20 апреля 2020 года. Узнать более подробную информацию о проведении конкурса можно по телефону 8-3467-33-53-94.

Напомним, что 2020 год объявлен в Российской Федерации годом памяти и славы.

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ИСТОЧНИК KP.RU