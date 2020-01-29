2020-01-29T11:07:56+03:00
Общество

За неуплату алиментов жителя Нягани приговорили к исправительным работам

Ближайшие десять месяцев он поработает на благо общества
Руслан Савинов
Поделиться:
За неуплату алиментов жителя Нягани приговорили к исправительным работамЗа неуплату алиментов жителя Нягани приговорили к исправительным работамФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Судебные приставы Нягани занимаются делом о принудительном взыскании алиментов с гражданина Л. на содержание его несовершеннолетнего сына. О ходе дела сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Югры.

Должника заранее уведомляли о возбуждении исполнительного производства, но он игнорировал решение суда. Поэтому его привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 90 часов. Но мужчина не сделал должных выводов: никаких действий по уплате алиментов не произошло.

Халатное отношение к родительским обязанностям привело к задолженности в размере более 190 тысяч рублей. Поэтому в отношении должника дознаватели Нягани возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировой судья назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев. Также из заработной платы мужчины в доход государства удержат 5 процентов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели напомнили правила безопасности при понижении температуры в Югре
«Свежий ветер» пройдет в Урае в восьмой раз
Югорчане продолжают терять деньги на сайтах бесплатных объявлений
Строительство больницы в Нижневартовске завершат в 2021 году
В Мегионе приступили к отлову безнадзорных и бродячих животных
Осужденные в тюрьмах ХМАО станут финансово грамотными
Общественная палата Югры утвердила направления работы на 2020 год
Конкурс поэтических произведений «Бессмертный подвиг» стартовал в Югре
За неуплату алиментов жителя Нягани приговорили к исправительным работам
Похитителя телевизора задержали в Сургуте
Два ТЮЗа Югры стали участниками внеконкурсной программы «Золотой маски-2020»
С начала 2020 года в ХМАО вспыхнули 17 автомобилей
Мужчина попал под поезд в Нижневартовске
Украинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиков
Школьников Сургута ждут незапланированные выходные
«МАЗ», «Лада» и «Вольво» столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе