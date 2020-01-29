За неуплату алиментов жителя Нягани приговорили к исправительным работам

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:07:56+03:00

Ближайшие десять месяцев он поработает на благо общества

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Судебные приставы Нягани занимаются делом о принудительном взыскании алиментов с гражданина Л. на содержание его несовершеннолетнего сына. О ходе дела сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Югры.

Должника заранее уведомляли о возбуждении исполнительного производства, но он игнорировал решение суда. Поэтому его привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 90 часов. Но мужчина не сделал должных выводов: никаких действий по уплате алиментов не произошло.

Халатное отношение к родительским обязанностям привело к задолженности в размере более 190 тысяч рублей. Поэтому в отношении должника дознаватели Нягани возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировой судья назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев. Также из заработной платы мужчины в доход государства удержат 5 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU