Похитителя телевизора задержали в Сургуте

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:43:44+03:00

Отвечать за преступление придется по уголовному кодексу

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За минувшие сутки в Югре произошло полсотни преступлений. По данным УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, из них раскрыто 34: факт хулиганства, вымогательство, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и одна кража.

Так, оперативники Сургута установили 34-летнего подозреваемого в хищении имущества. Из квартиры дома по проезду Дружбы он похитил телевизор, принадлежащий гражданину 1979 года рождения. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Также в Югре за прошедшие сутки раскрыли четыре ранее зарегистрированные кражи. Кроме того, за минувшие сутки выявлено 4209 правонарушений. По ним наложено 15 штрафных санкций. За административные правонарушения арестованы 29 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU