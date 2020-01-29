2020-01-29T10:11:37+03:00
Общество

Два ТЮЗа Югры стали участниками внеконкурсной программы «Золотой маски-2020»

Они заявлены в программе «Детский Weekend»
Руслан Савинов
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Два ТЮЗа Югры стали участниками внеконкурсной программы «Золотой маски-2020». Фото департамента культуры ХМАО.Два ТЮЗа Югры стали участниками внеконкурсной программы «Золотой маски-2020». Фото департамента культуры ХМАО.
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Югру на «Детском Weekеnd» «Золотой маски» представят сразу два театра: ТЮЗ Нягани и Ханты-Мансийский театр кукол. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Известно, что «Детский Weekеnd» - это постановки самых разных жанров для детей всех возрастов: большинство постановок разрешены к просмотру даже возрасту 0+.

- Отобранные кураторами спектакли - это новый взгляд на детский театр, расширяющий представление о его возможностях. Это театр, стремящийся говорить с детьми и подростками на современном для них языке, - рассказали сотрудники няганского ТЮЗа.

Добавим, что в 2020 году «Детский Weekend» сосредоточился на региональных спектаклях для всех возрастов. Отобранные кураторами спектакли – это «новый взгляд на детский театр, расширяющий представление о его возможностях».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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