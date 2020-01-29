2020-01-29T09:55:12+03:00
Происшествия

С начала 2020 года в ХМАО вспыхнули 17 автомобилей

Накануне ночью произошло три возгорания
Руслан Савинов
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С начала 2020 года в ХМАО вспыхнули 17 автомобилей. Фото МЧС Югры.С начала 2020 года в ХМАО вспыхнули 17 автомобилей. Фото МЧС Югры.
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Спасатели сообщили о количестве сгоревших в ХМАО автомобилей. Как отметили в МЧС Югры, накануне ночью произошло три возгорания, в которых получили повреждения четыре автомобиля. Всего с начала 2020 года в Югре горели 17 автомобилей

Известно, что чаще всего пожары в автомобилях происходят зимой. К этому приводит несоблюдение элементарных правил эксплуатации. Нужно почаще заглядывать под капот, регулярно проверять соединения систем подачи топлива, масла, тосола и состояние электропроводки. Неисправная электропроводка – частая причина возгораний.

Югорские спасатели сообщили, что зачастую причиной пожара может стать и непотушенная сигарета. Люди не замечают залетевший обратно в окно окурок.

- Каждый автомобиль должен быть укомплектован огнетушителем. И не для того, чтобы пройти техосмотр и предъявить его сотруднику ГИБДД, а чтобы в непредвиденной ситуации спасти свое имущество, - отметили в МЧС ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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