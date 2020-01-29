2020-01-29T09:47:54+03:00
Происшествия

Мужчина попал под поезд в Нижневартовске

Он получил серьезные травмы
Руслан Савинов
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Мужчина попал под поезд в Нижневартовске. Фото уральского следственного управления.Мужчина попал под поезд в Нижневартовске. Фото уральского следственного управления.
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Накануне на территории железнодорожного вокзала станции Нижневартовск пассажирский поезд, следовавший до Адлера, травмировал мужчину. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, 55-летний пострадавший сперва проводил на поезд родственника. Затем быстрым шагом он направился с железнодорожной платформы: по пути оступился и попал ногами под колеса движущегося поезда. В результате этого он получил тяжелые телесные повреждения. Бригада скорой доставила мужчину в больницу Нижневартовска.

Правоохранители проводят процессуальную проверку. Вскоре станут ясны обстоятельства и причины происшествия. Устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы случившегося, работники вокзала. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений. По результатам проведенной проверки будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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