Украинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиков

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:18:22+03:00

У него изъяли почти 400 грамм «синтетики»

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Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении 22-летнего гражданина Украины по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

По информации прокуратуры ХМАО, молодой человек купил в Башкории наркотик «синтетику». Часть запрещенных веществ он расфасовал на мелкие партии и разместил в тайники-закладки в Урае и Югорске. Оставшуюся часть преступник хранил при себе и дома для дальнейшего сбыта.

В августе 2019 года правоохранительные органы задержали наркосбытчика. В результате следственных действий у него изъяли почти 400 грамм наркотических средств.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU