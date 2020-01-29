2020-01-29T09:18:22+03:00
Происшествия

Украинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиков

У него изъяли почти 400 грамм «синтетики»
Руслан Савинов
Поделиться:
Украинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиковУкраинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении 22-летнего гражданина Украины по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

По информации прокуратуры ХМАО, молодой человек купил в Башкории наркотик «синтетику». Часть запрещенных веществ он расфасовал на мелкие партии и разместил в тайники-закладки в Урае и Югорске. Оставшуюся часть преступник хранил при себе и дома для дальнейшего сбыта.

В августе 2019 года правоохранительные органы задержали наркосбытчика. В результате следственных действий у него изъяли почти 400 грамм наркотических средств.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиков
Школьников Сургута ждут актированные дни
«МАЗ», «Лада» и «Вольво» столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе
Среди югорских школьников найдут «Юного криминалиста»
Губернатор ХМАО доложила аудиторам Счетной палаты о ходе ликвидации балков
Югорчане завоевали полный комплект медалей по биатлону
Власти Сургута: Ситуация со снюсами под контролем в городе
Погода в Югре 29 января: похолодание со снегом и метелью
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за неделю
Вместо стильного платья жительница Белоярского района получила пакет с песком
Столица ХМАО приняла соревнования по бочче
На трассах ХМАО прогнозируют ухудшение погодных условий
Жителю Нягани не удалось поужинать в ресторане за банкноту банка приколов
Юные вартовчане решат, чей папа «Самый лучший»
Югорчане выберут спортсмена года – 2019
Жители Сургутского района проголосовали за проекты инициативного бюджетирования
Ранее выявление рака кожи проведут в поликлинике Нягани
Правоохранители Югры добились погашения 290 миллионов рублей долгов по зарплате
Приставы Сургута добились уплаты налогов арестом дорогого автомобиля
Модникам Югры рассказали об опасности укороченных брюк зимой
Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы
Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу
На двух перекрестках Нижневартовска заработали электронные наблюдатели