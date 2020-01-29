Украинца осудят в Советском районе за сбыт наркотиков
Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинение в отношении 22-летнего гражданина Украины по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
По информации прокуратуры ХМАО, молодой человек купил в Башкории наркотик «синтетику». Часть запрещенных веществ он расфасовал на мелкие партии и разместил в тайники-закладки в Урае и Югорске. Оставшуюся часть преступник хранил при себе и дома для дальнейшего сбыта.
В августе 2019 года правоохранительные органы задержали наркосбытчика. В результате следственных действий у него изъяли почти 400 грамм наркотических средств.
Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU