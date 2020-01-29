Школьников Сургута ждут актированные дни

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:50:45+03:00

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В ближайшие дни в Сургуте прогнозируется существенное похолодание, что повлечет за собой актированные дни сургутских школьников.

По данным сервиса погоды «Gismeteo», с 29 января в городе похолодает до минус 26 градусов днем и 29 градусов ночью. 30 и 31 января температура воздуха опустится до отметки − 30 градусов. Лишь 1 февраля обещают потепление до -24 градусов.

- Так для учащихся 1-4 классов занятия отменяются при температуре воздуха без ветра -29 градусов. Если ветер не превышает 5 метров в секунду – то при температуре - 27 градусов, при скорости ветра от 5 до 10 метров в секунду – 25 градусов и при скорости ветра более 10 метров в секунду - 24 градуса, - уточнили в городской администрации.

Информацию об актированных днях родители школьников всегда могут оперативно уточнить в приложении «Госуслуги Югры». Несмотря на морозный день, школьникам не стоит расслабляться: домашнее задание ждет их в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU