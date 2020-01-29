2020-01-29T08:33:45+03:00
Происшествия

«МАЗ», «Лада» и «Вольво» столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе

Один человек погиб в аварии
Руслан Савинов
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«МАЗ», «Лада» и «Вольво» столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе. Фото ГИБДД ХМАО.«МАЗ», «Лада» и «Вольво» столкнулись на трассе в Нефтеюганском районе. Фото ГИБДД ХМАО.
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Накануне в Югре в пяти дорожно-транспортных происшествиях погиб один человек, и четверо – получили травмы. Подробности сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

В 12:05 на 615 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло столкновение трех транспортных средств. «МАЗ» под управлением 46-летнего мужчины, «Вольво» под управлением 35-летнего водителя и «Лада Гранта», за рулем которой был 31-летний водитель.

В результате аварии водитель «МАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Добавим, что всего в Югре сотрудники ГИБДД за минувший день задержали четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге нетрезвыми. За выезд на встречку 29 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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