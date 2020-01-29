2020-01-29T07:32:09+03:00
Общество

Губернатор ХМАО доложила аудиторам Счетной палаты о ходе ликвидации балков

Осталось снести почти полторы тысячи балочных строений
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО доложила аудиторам Счетной палаты о ходе ликвидации балковГубернатор ХМАО доложила аудиторам Счетной палаты о ходе ликвидации балковФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в работе коллегии Счетной палаты России в Москве. По данным правительства ХМАО, глава региона выступила с докладом о проделанной в Югре работе по ликвидации балков.

Напомним, с 2012 года по 2020 год на расселение югорчан из подобного жилья и ликвидацию непригодных строений было выделено свыше 14 миллиардов рублей. Благодаря принятым мерам количество приспособленных для проживания строений в Югре сократилось на 8511 единиц.

- У нас в регионе из 9998 балков, по состоянию на 1 января 2020 года, осталось 1487 в семи муниципалитетах. По заверению руководителей Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Нягани, Пыть-Яха, Нефтеюганского района они располагают необходимыми ресурсами, чтобы снести балки в этом году, – доложила Наталья Комарова.

Кроме того, по мнению Натальи Комаровой, требуется предусмотреть дополнительные направления расходования средств субсидии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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