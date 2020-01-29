2020-01-29T07:58:14+03:00
Общество

Среди югорских школьников найдут «Юного криминалиста»

Следком ХМАО объявил о начале необычного конкурса
Руслан Савинов
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Среди югорских школьников найдут «Юного криминалиста». Фото СУ СК пр ХМАО.Среди югорских школьников найдут «Юного криминалиста». Фото СУ СК пр ХМАО.
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С 10 по 30 марта 2020 года проводится открытый интеллектуальный конкурс «Юный криминалист». Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Следком приглашает юных югорчан, проявляющих интерес к следственной работе, пройти конкурсный отбор. Турнир организован для того, чтобы популяризовать научные знаний по криминалистике среди молодежи.

В конкурсе могут принять участие школьники 10-11 классов. Необходимо написать эссе, заполнить анкету участника конкурса и направить документы на адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru в срок до 16 марта 2020 года.

Для получения дополнительной информации по вопросам проведения конкурса можно обращаться к инспектору отдела кадров СК Югры Пляченко Анне по телефону: 8 (3467) 32-62-11.

Регламент проведения конкурса размещен на сайте московской академии следственного комитета России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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