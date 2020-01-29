Югорчане завоевали полный комплект медалей по биатлону

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:24:45+03:00

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Лыжники ХМАО выступили на кубке, чемпионате и первенстве России по биатлону, По информации «ЮграМегаСпорт», соревнования проходили в Ижевске и завершились накануне, 28 января.

В первый день соревнований сборная Югры стала лидером в смешанной эстафете чемпионата России. В состав команды-победителя вошли: вартовчанка Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина из столицы ХМАО, вартовчанин Петр Пащенко и Дмитрий Иванов из Нягани.

Дмитрий Иванов 25 января вновь отличился. Он стал победителем в спринте кубка России. Следом за ним финишировал Иван Томилов из Сургутского района, завоевав серебро.

На следующий день в рамках первенства России Рафаэль Зиганчин из Нефтеюганска завоевал бронзовую медаль в супер-спринте.

В заключительный день соревнований биатлонисты показали лучшее время на спринтерской гонке. По ее итогам Петр Пащенко стал первым, а следом за ним финишировал Дмитрий Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU