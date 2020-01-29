Власти Сургута: Ситуация со снюсами под контролем в городе
Правоохранительные органы власти и общественные организации Сургута проводят проверки потенциальных продавцов снюсов. Как отметили в администрации города, на данный момент проинспектированы все городские предприниматели: изъято более 900 единиц некурительной продукции.
- Снюс – это жевательный табак, реализация которого на территории России запрещена. Сейчас происходит подмена понятий. То, что продается в городских киосках не имеет никакого отношения к снюсу. Это волокна, пропитанные синтетическим никотином. Это опасный пищевой продукт. Одна подушечка снюса может содержать до 25 пачек сигарет, – сообщил заместитель начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Сургута Ярослав Реент.
Известно, что последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны: остановка роста, повышенная раздражительность, ухудшение когнитивных процессов. Также наблюдаются нарушение памяти и концентрации внимания, высокий риск развития онкологии.
По словам замглавы Сургута Анны Томазовой, пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди подростков в Сургуте ведется регулярно.
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ИСТОЧНИК KP.RU