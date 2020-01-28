2020-01-28T15:51:46+03:00
Происшествия

Вместо стильного платья жительница Белоярского района получила пакет с песком

Также в посылке лежали две майки
Руслан Савинов
Поделиться:
Вместо стильного платья жительница Белоярского района получила пакет с пескомВместо стильного платья жительница Белоярского района получила пакет с песком
Изменить размер текста:

В дежурную часть полицию Белоярского района обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Пострадавшая рассказала, что пыталась купить стильное платье в соцсети «ВКонтакте». Там она увидела рекламу с подходящим товаром и заманчивой ценой. Затем перешла по ссылке и заполнила анкету с личными данными.

Вскоре женщине перезвонила девушка, представившаяся менеджером магазина «Стильные платье» и предложила оформить заказ на сумму 4236 рублей. Через неделю на сотовый женщины поступило смс-сообщение о прибытии посылки на почту.

В почтовом отделении жертву аферистов насторожило, что посылка слишком тяжелая. Внутри оказался пакет с песком и две майки. После этого местная жительница сразу обратилась в полицию.

Полиция устанавливает подозреваемых. Стражи закона призывают быть более внимательными при покупке товара в интернете: читать отзывы о продавце, не переводить деньги за товар.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в ХМАО увеличился за неделю
Вместо стильного платья жительница Белоярского района получила пакет с песком
Столица ХМАО приняла соревнования по бочче
На трассах ХМАО прогнозируют ухудшение погодных условий
Жителю Нягани не удалось поужинать в ресторане за банкноту банка приколов
Юные вартовчане решат, чей папа «Самый лучший»
Югорчане выберут спортсмена года – 2019
Жители Сургутского района проголосовали за проекты инициативного бюджетирования
Ранее выявление рака кожи проведут в поликлинике Нягани
Правоохранители Югры добились погашения 290 миллионов рублей долгов по зарплате
Приставы Сургута добились уплаты налогов арестом дорогого автомобиля
Модникам Югры рассказали об опасности укороченных брюк зимой
Сургутяне пять часов обсуждали с губернатором ХМАО городские проблемы
Житель Югорска похитил автомобиль и застрял на нем в снегу
На двух перекрестках Нижневартовска заработали электронные наблюдатели