Вместо стильного платья жительница Белоярского района получила пакет с песком

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:51:46+03:00

Также в посылке лежали две майки

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В дежурную часть полицию Белоярского района обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Пострадавшая рассказала, что пыталась купить стильное платье в соцсети «ВКонтакте». Там она увидела рекламу с подходящим товаром и заманчивой ценой. Затем перешла по ссылке и заполнила анкету с личными данными.

Вскоре женщине перезвонила девушка, представившаяся менеджером магазина «Стильные платье» и предложила оформить заказ на сумму 4236 рублей. Через неделю на сотовый женщины поступило смс-сообщение о прибытии посылки на почту.

В почтовом отделении жертву аферистов насторожило, что посылка слишком тяжелая. Внутри оказался пакет с песком и две майки. После этого местная жительница сразу обратилась в полицию.

Полиция устанавливает подозреваемых. Стражи закона призывают быть более внимательными при покупке товара в интернете: читать отзывы о продавце, не переводить деньги за товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU