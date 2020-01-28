2020-01-28T15:42:53+03:00
Спорт

Столица ХМАО приняла соревнования по бочче

Уникальный вид спорта мало кому широко известен
Руслан Савинов
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Столица ХМАО приняла соревнования по бочче. Фото центра адаптивного спорта ХМАО.Столица ХМАО приняла соревнования по бочче. Фото центра адаптивного спорта ХМАО.
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В Ханты-Мансийске подвели итоги чемпионата и первенства по игре бочча в зачет Параспартакиады Югры. По информации центра адаптивного спорта ХМАО, победителей определяли по общему количеству очков во всех партиях.

- Бочча – это не самый известный большинству россиян вид спорта, но хорошо знакомый людям с инвалидностью. Спорт, который меняет жизнь, помогает увидеть цель, найти друзей и даже улучшить физическое состояние. Мне нравится играть в бочча, это весело и интересно. А еще это возможность путешествовать. Я планирую попасть в состав сборной России и побывать на международных стартах, - рассказала участница команды из Нижневартовска Диана Шубина.

В течение всех дней соревнований спортсменам постоянно помогали волонтеры клуба «Респект». Добровольцы отвечали за позитивный настрой ребят на специальной игровой площадке. Там боччисты могли поиграть в мяч, порисовать и просто отдохнуть в перерывах между матчами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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