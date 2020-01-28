На трассах ХМАО прогнозируют ухудшение погодных условий

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:27:15+03:00

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается понижение температуры до -32 градусов. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», в связи с ожидаемым похолоданием и сильными морозами водителям лучше отказаться от поездок на дальние расстояния.

Сообщается, что если поездку нельзя отменить, то нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город. Необходимо проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и сотовый.

Также в связи с неблагоприятными метео- и дорожными условиями в Нефтеюганском районе участок автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» с 733 по 571 километр временно закрыт для движения грузовиков. Объезд данного участка грузовым транспортом осуществляется через Горноправдинск.

ГИБДД ХМАО напоминает, что зимой водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями. Резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU