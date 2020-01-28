2020-01-28T15:22:44+03:00
Происшествия

Жителю Нягани не удалось поужинать в ресторане за банкноту банка приколов

Обман раскусили сотрудники заведения
Руслан Савинов
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Жителю Нягани не удалось поужинать в ресторане за банкноту банка приколовЖителю Нягани не удалось поужинать в ресторане за банкноту банка приколовФото: pixabay.com
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Накануне в Югре произошло 41 преступление. По данным УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, из них уже раскрыто 26: два факта причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, четыре мошенничества, три кражи и два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, в Нягани ранее судимый 19-летний подозреваемый оплатил счет в одном из ресторанов города билетом «Банка Приколов». Молодой человек предъявил купюру «номиналом» 5000 рублей.

Этим он причинил материальный ущерб заведению на сумму 4260 рублей. Возбуждено уголовное дело. Любителя поесть за чужой счет поместили под подписку о невыезде.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений, из них: угон, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, факт умышленного повреждение имущества и две кражи. Арестован один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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