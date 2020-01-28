Юные вартовчане решат, чей папа «Самый лучший»

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:09:03+03:00

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Дворец культуры «Октябрь» приглашает жителей Нижневартовска принять участие в конкурсе детского творчества «Мой папа самый лучший». По информации администрации города, конкурс пройдет с 10 по 23 февраля.

- Юным конкурсантам предлагается представить на суд жюри стихи и песни, адресованные папам. Мальчики и девочки также могут принять участие в городском конкурсе рисунков «Выходные с папой», - пояснили представители администрации Нижневартовска.

Для участия в конкурсе необходимо до 6 февраля подать заявку в оргкомитет по адресу: улица 60 лет Октября, 11/2, кабинет №301. Контактный телефон для уточнения информации у организаторов: 24-14-13. Конкурс проводится по трем направлениям: конкурс рисунков, конкурс песен, конкурс стихов.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 23 февраля в 11:00 на городском празднике «День отцов». Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU