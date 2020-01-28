2020-01-28T15:00:34+03:00
Спорт

Югорчане выберут спортсмена года – 2019

Осталось три дня, чтобы решить, кто достоин титула
Руслан Савинов
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Югорчане выберут спортсмена года – 2019. Фото департамента по спорту ХМАО.Югорчане выберут спортсмена года – 2019. Фото департамента по спорту ХМАО.
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У болельщиков и любителей югорского спорта есть три дня, чтобы отдать предпочтение лучшему, на их взгляд, спортсмену 2019 года. Как сообщили в пресс-службе департамента физкультуры ХМАО, ежегодное голосование стартовало сегодня, 28 января, на специальном портале.

Для выбора предоставлены 11 кандидатур. Это победители ежемесячных интернет-опросов. Все эти спортсмены показали в 2019 году высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Итоги опроса подведут 31 января. Уже с 1 февраля начнутся выборы лучшего спортсмена января 2020 года.

Проголосовать с одного IP-адреса можно только 1 раз в 24 часа. Также администраторы сайта будут следить за порядком и проверять подозрительные голоса.

Лучший спортсмен года по итогам голосования будет отмечен на ежегодной церемонии чествования «Спортивная элита» в начале апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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