Жители Сургутского района проголосовали за проекты инициативного бюджетирования

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:53:00+03:00

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Из 124 тысяч человек, проживающих на территории Сургутского района, почти 30 тысяч приняли участие в голосовании за проекты благоустройства, которые будут реализовывать в ближайшие два года. Как отметили в администрации района, на конкурсный отбор поступило три заявки от поселений.

Речь идет о благоустройстве территории в районе жилых домов № 14А и 14 Б по улице Ленина в поселке Федоровский, открытии скейтпарка в Нижнесортымском и проекте по просмотру фильмов на открытом воздухе в Нижнесортымском.

Количество проголосовавших свидетельствует о том, что жители района становятся более активными. Также глава района Андрей Трубецкой неоднократно проводил опросы земляков в соцсетях на злободневные темы и дальнейшее развитие муниципалитета.

Напомним, инициативное бюджетирование – это механизм привлечения граждан к финансовому и трудовому участию по решению вопросов местного значения, активно внедряемый в настоящее время в Сургутском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU