Ранее выявление рака кожи проведут в поликлинике Нягани

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:36:20+03:00

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В Няганской городской поликлинике 1 февраля 2020 года стартует цикл профилактических мероприятий по раннему выявлению рака. Как сообщили в центре медицинской профилактики ХМАО, в этот день в медучреждении состоится акция «Здоровая кожа – залог долголетия».

С 09:00 до 12:00 каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию врача-дерматолога по вопросам родинок и прочих новообразований на теле. При выявлении факторов риска осмотр также проведет врач-онколог.

- Основным фактором, способствующим возникновению рака кожи, является продолжительное и интенсивное воздействие солнечного излучения. Почти в 90% случаев заболевание локализуется на открытых участках кожи области головы и шеи. Кроме этого имеют значение местное воздействие химических соединений, обладающих канцерогенным влиянием: мышьяк, горюче-смазочные материалы, деготь, а также ионизирующее излучение, - отметили специалисты поликлиники Нягани.

В настоящее время с диагнозом рак кожи в городе состоит более ста человек. Сообщается, что чаще болеют женщины со светлой кожей в возрасте старше 67 лет.

Мероприятие по профилактике состоится в кабинете №221 по адресу: улица Уральская, дом 1. Предварительная запись не нужна.

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ИСТОЧНИК KP.RU