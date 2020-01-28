28 Янв. 2020 2020-01-28T14:34:17+03:00

Правоохранители Югры добились погашения 290 миллионов рублей долгов по зарплате. Фото прокуратуры ХМАО.

Суд защитил права более семи тысяч работников

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Подведены итоги надзорной деятельности в сфере защиты прав граждан на своевременное получение заработной платы. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Подобные проверки происходят постоянно. В 2019 году прокуроры выявили более 3.300 нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности были привлечены 588 должностных лиц. Судом были защищены права 7 тысяч работников. В их пользу взыскали более 124 миллионов рублей задолженности по заработной плате.

В отношении 11 работодателей возбуждены уголовные дела по статье «Невыплата заработной платы». За повторную невыплату руководителей двух юридических лиц лишили права занимать руководящие должности на определенный срок.

Кроме того, прокурорам удалось добиться погашения долгов по заработной плате на общую сумму свыше 290 миллионов рублей. Работа продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU